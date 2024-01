WTA Hobart 2024 | Emma Navarro piega Elise Mertens in una Finale di quasi 3 ore

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024)fa suo il titolo del WTA250 di(Australia). Sul cemento outdorr aussie, la statunitense (n.31 del mondo) l’ha spuntata contro la belga(n.29 WTA) con il punteggio di 6-1 4-6 7-5. Una partita lottata, duratatre ore di gioco, in cui la grande determinazione diè stata premiata al cospetto di unache non è stata in grado di fare la differenza quando più serviva. Nel primo set si assiste a un soliloquio della statunitense. Salvata una palla break nel terzo game ai vantaggi,è andata via nello score. Grande pressione da fondo da parte sua e la belga non in grado di difendersi. La palla penetrante della tennista degli States porta tanti punti e due break nel quarto e nel sesto ...