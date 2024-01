We Are the World | il significato della canzone evento di USA for Africa

(Di sabato 13 gennaio 2024) We Are Theè una famosainterpretata da un collettivo di artisti statunitensi, i cui proventi furono destinati a combattere la grave carestia che, due anni prima, aveva colpito l’Etiopia; nell’estate del 1985, Harry Belafonte, prendendo esempio da Bob Geldof, che pochi mesi prima, nel Regno Unito, aveva raccolto un manipolo di artisti sotto il nome di Band Aid dando vita a (Do They) Know it’s Christmas, concepì un analogo progetto, nel tentativo di riunire tutti i più grandi nomimusica statunitense. Nacque così il supergruppo USA For, dove USA sta indicare allo stesso tempo gli United States Of America, richiamando però anche la natura collettiva del progetto (United Support of Artists). Lavenne scritta a quattro mani in un weekend da Lionel Richie e Michael ...

... lavorando come autrice per le gemelle Lisa e Jessica Origliasso, meglio note comeVeronicas. ... Nell'edizione di Liverpool l' Irlanda ha schierato la band Wild Youth con il brano 'Weone', ...Pope Francis releases his message for32nd World Day ofSick, and calls for a 'therapeutic covenant' between people whoill and their caregivers, family members, and God. Read more Vaticannews.vaCARTERVILLE — Those receiving treatment for cancer here in Southern Illinois know the local facility as the SIH Cancer Institute, but one local woman knows it by another name. “I renamed this place ...«Ci stiamo già preparando per il Forum di Davos. Per presentare la nostra posizione e le nostre capacità». Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando quanto già annunciato ...