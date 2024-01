Washington e Londra accendono un’altra miccia nello Yemen ma il conto lo paga l’Europa

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stabilizzare il Mar Rosso e il Medio Oriente dove ancora infuria la guerra a Gaza bombardando gli Houti in. Questa la surreale strategia che ha portato Stati Uniti e Regno Unito a bombardare il Paese da cui i miliziani filo iraniani, ormai da mesi, lanciano attacchi verso le navi in transito nel Mar Rosso costringendo le compagnie commerciali a cambiare le proprie rotte, causando l’esplosione dei costi di materie prime e prodotti. Un blitz unilaterale, comunicato agli altri alleati a decisione ormai presa tanto che ben pochi hanno fornito supporto logistico e nessuno ha scelto di prendere parte attiva al raid, che difficilmente potrà portare a un miglioramento della situazione. Anzi, oggi scontato l’allargamento del conflitto mediorientale visto che gli Houti hanno già promesso vendetta e che il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi ...

