Volley SuperLega 2023 2024 | il programma della 14a giornata su Rai Sport e VBTV

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sulla piattaforma streamingball World TV, e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laMaschilegiunta alla 14aregular season. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per seguire invece tutte le partite di … L'articolo proviene dain TV.

18-13 Semeniuk aggiusta sul muro in maniera impeccabile l'alzata scomoda di Flavio dopo il salvataggio ...

19.34 La nostra DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova si chiude qui.

Nella serata del 14 gennaio, sono diverse le squadre in campo per la terza giornata di ritorno di Supelega. Piacenza, in trasferta, piega Saturnia ... (sportface)

Un match incredibile: Modena perfetta per due set domina la Verotrascinata da Sapozhkov e ... Sabato al PalaPanini arriva Perugia nell'anticipo della 4° Giornata di Ritorno di(ore 18).2023 - 2024Tabellino partita Sir Safety Perugia- LUBE Civitanova Squadra in casa Sir Safety PerugiaSquadra avversaria LUBE Civitanova La prova senza dubbio più ...Allianz Milano conquista una vittoria schiacciante in SuperLega, con buone percentuali in attacco e servizio efficace contro Cisterna Volley.I MIGLIORI ITALIANI DELLA 14ª GIORNATA DI SUPERLEGA GIANLUCA GALASSI: Non basta la bella partita del centrale azzurro a regalare a Monza la vittoria contro Modena. Chiude la sua gara con 11 punti all’ ...