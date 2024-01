Volley femminile | Milano sbanca il PalaWanny | Scandicci travolta nell’anticipo della 16° di A1! E’ l’Allianz l’alternativa a Conegliano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Al momento non ci sono troppi dubbi: èper la conquista dello scudetto. Se ancora ci fosse stato bisogno di conferme lo scontro diretto deldi Firenze sembra aver risolto ogni dubbio. Un 3-0 netto e indiscutibile quello cherifila ad unache si scioglie come neve al sole nei momenti decisivi del match, dopo 15 vittorie consecutive, e che molla la presa nel terzo set come una squadra di medio-basso livello, senza dare segnali di vita. Le sfide più attese alla vigilia non hanno storia: una ordinatissima Alessia Orro vince nettamente il confronto tra registe con una Maja Ognjenovic insolitamente poco ispirata e soprattutto poco precisa, mentre Paola Egonu dà il giro ad una Ekaterina Antropova che ...

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci - Allianz VeroMilano , partita valevole per la terza giornata di ritorno della Serie A12023/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, terze in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la quattordicesima vittoria in campionato e avvicinarsi alla capolista ...Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci - Allianz VeroMilano , partita valevole per la terza giornata di ritorno della Serie A12023/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, terze in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la quattordicesima vittoria in campionato e avvicinarsi alla capolista ...Al momento non ci sono troppi dubbi: è l'Allianz Milano l'alternativa a Conegliano per la conquista dello scudetto. Se ancora ci fosse stato bisogno di conferme lo scontro diretto del PalaWanny di Fir ...Foto Alessio Marchi. L’Itas Trentino si ferma sul più bello, ad un passo dal successo. Avanti 12-9 al tie break, le gialloblù incassano lo sprint finale della Trasportipesanti Casalmaggiore, inchinand ...