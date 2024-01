Vladimir Luxuria | «Vi racconto la donna della mia vita | si chiama Sara»

Leggi su open.online

(Di sabato 13 gennaio 2024) La prima esperienza sessuale dirisale a quando aveva undici anni: venne adescata da un pedofilo ultrasessantenne. «Eravamo sul lungomare in Puglia, mi offrì un gelato. Ricordo le caramelle zuccherose a forma di fragola», racconta oggi l’attivista, scrittrice ed ex deputata in un’intervista al CorriereSera. «Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo: ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo. Poi lui, forse intuendo il pericolo, non si presentò a un appuntamento e finì. Ci rimasi male», spiega a Elvira Serra. 58 anni, nata a Foggia,ha scelto di non completare la transizione sessuale. E oggi dice che nella suaha amato una sola: «Slowey. La nostra era una relazione romantica, non abbiamo mai ...