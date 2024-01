Vladimir Luxuria | ecco il fidanzato 37enne | “Cosa faccio per lui”

(Di sabato 13 gennaio 2024)si confida a cuore aperto. L’ex parlamentare racconta in una lunga intervista al Corriere la sua vita sentimentale. E lo fa con grande sincerità e disinvoltura. L’attivista fa una rivelazione sconvolgente: la sua prima esperienza sessuale fu con un pedofilo, quando aveva solo 11 anni.racconta poi una serie di esperienze clandestine: a 16 anni il suo primo amore gay, un ferroviere di Foggia e poi un politico di destra. “Fosse stato per lui staremmo ancora insieme e ogni tanto mi lancia l’amo, ma io non voglio più fare l’amante: lui era sposato. Ed era incauto: una volta venne a casa al Pigneto con l’auto blu e la scorta. I ragazzi fuori con le birre nascosero subito le canne. Però ne ho un ricordo bellissimo: era galante, passionale, disponibile” ha confidato l’ex parlamentare.Leggi anche: ...

