Vivere senza ammazzare? | Mauro Corona lascia Bianca Berlinguer e il pubblico senza parole | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) E pensare che noi, qui in Occidente, forse avevamo iniziato a pensare che le guerre, almeno alle nostre latitudini, non le avremmo più viste. Almeno le guerre guerreggiate, quelle con le armi. Ecco, pur non essendo ancora arrivato un conflitto, dal 2022 in poi, dall'invasione dell'Ucraina voluta da Vladimir Putin, abbiamo iniziato a percepire la guerra come un qualcosa di molto più vicino, come un qualcosa di reale e di possibile. Ecco, dopo la Russia contro l'Ucraina, ormai da 100 giorni assistiamo a una nuova e brutale guerra in Medio Oriente: l'attacco di Hamas ad Israele, la risposta, dunque il nuovo scenario di guerra nel Mar Rosso, con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che attaccano i ribelli yemeniti Houthi, foraggiati dall'Iran. Sullo sfondo, il caso-Taiwan, con la Cina data sempre nell'imminenza di un attacco. Guerre, insomma. Uomini che uccidono altri uomini. Ma cosa ...