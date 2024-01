Virginia Raffaele | il suo Colpo di luna un omaggio alla tv di Raffaella Le pagelle della prima puntata

(Di sabato 13 gennaio 2024) Paillettes, canzoni, balletti e allegri siparietti: è un vero ritorno al varietà quello di. Il suo one woman show,di, riprende e omaggia i grandi di un tempo, il risultato è un classico Rai che ricorda i tempi d’orotelevisione. E non vediamo l’ora di vederla all’opera nelle prossime puntate, libera dall’ansiavolta.: 9 per il suo esordio da conduttrice Chi ha visto la docu-serie Raffa avrà colto subito la citazione. È il volto diCarrà che, di fronte a uno sfondo di brillanti luci, chiama a sé la telecamera: “Vieni qui, dico a te”. È la showgirl che torna donna, amica, e si rivolge senza filtri ai suoi spettatori, ad ognuno singolarmente. È ...

Alla fine la rete incontra la tv. Così su Rai 1, in prima serata, compare il fenomeno del web Angela, titolare di AnMegastore, negozio a Roma, ospite dinella trasmissione Colpo di Luna . Diventata virale per i suoi tormentoni ai clienti ritenuti 'beli fisici', sia su Facebook, che su Tiktok, Angela offre soluzioni per ogni problema ...... il programma per eccellenza del venerdì sera di Canale 5, che non si ritroverà contro Antonella Clerici con The Voice Kids, bensì Colpo di Luna con. Dato che la sfida vede da una ...Il nuovo show di Rai Uno condotto da Virginia Raffaele lascia l'amaro in bocca: nemmeno l'ospitata di Gigi D'Alessio ha funzionato ...Era una delle imitazioni più attese quella di Bianca Berlinguer fatta da Virginia Raffaele nella prima puntata del suo nuovo show Colpo di Luna, in onda ...