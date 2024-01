Vince Lai Taiwan sceglie la continuità

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha scelto Lai Lai Ching-te, candidato del Partito progressista democratico, come nuovo presidente. Attuale vice nel secondo mandato dell’amministrazione di Tsai Ing-wen, che ha governato il Paese per otto anni, Lai (anche noto come William Lai) è sempre stato favorito dai sondaggi e in testa sin dai primissimi scrutini. I due candidati rivali — Hou Yu-ih del Partito Nazionalista Kuomintang e Ko Wen-je del Partito Popolare — hanno riconosciuto la vittoria con una mossa che conferma la solidità della democraziaese. Le elezioni avevano attirato i riflettori internazionali perché il territorioese fa parte delle rivendicazioni ancestrali, esistenziali della Repubblica popolare cinese — che intende annettere l’isola sin dai tempi in cui vi si rifugiarono in nazionalisti sconfitti dai comunisti nella guerra civile in ...