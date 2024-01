Vietare lo smartphone agli under 14? Pellai | “Il divieto deve essere considerato come protezione da uso poco consapevole dei mezzi tecnologici”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella società moderna, l'utilizzo dei cellulari da parte dei più giovani è diventato un argomento di forte dibattito. Alberto, psicoterapeuta ed esperto in tematiche adolescenziali, in un evento che si è tenuto a Castellanza, in provincia di Varese, ha affrontato questa tematica, ponendo un interrogativo cruciale: è megliol'uso del cellulare ai minori di 14 anni o educarli a una maggiorezza? L'articolo .

... non previste da alcuna normativa, rendendo particolarmente ostico (finanche adi fatto in ...per avere la fibra ottica o ricaricare quotidianamente la batteria del proprio computer oGli Stati Uniti avevano precedentemente spinto perla consegna alla Cina di sistemi di ... ad esempio per gli, ma anche per scopi militari - per quanto riguarda la Cina, gli Stati ...Ma a pensarci bene, è riuscita davvero a uscire da una chat. Dalla finestra di un browser, infatti, l’intelligenza artificiale che imita la creatività umana è passata agli smartphone. Alle app che le ...Las Vegas, 8 gen. - (Adnkronos) - Si è tenuta al Ces 2024 'Ai for all', la conferenza stampa ufficiale di Samsung Electronics durante la quale il gruppo ha condiviso la propria visione su come la tecn ...