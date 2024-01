VIDEO Sci alpino | Nicol Delago torna sul podio dopo 4 anni! La discesa dell’azzurra ad Altenmarkt

(Di sabato 13 gennaio 2024)il sorriso sul viso di. Anche se non è arrivata una vittoria, e nemmeno un, per la nostra portacolori la gara odierna vale quasi come un successo. L’altoatesina, infatti, chiude ai piedi delnelladi-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024, dando un segnale forte alla sua stagione. Sulla pista denominata Kälberloch, l’atleta azzurra è scesa con il numero 1 e ha sfruttato l’occasione, pennellando le curve e facendo andare gli sci nel migliori dei modi. Rimane al comando fino all’avvento di Sofia Goggia, centrando comunque ilgli arrivi delle padrone di casa Stephanie Venier e Mirjam Puchner, arrivando al terzo ...

Otto e Mezzo , scontro in diretta tra Mario Sechi e Marco Travaglio: non sono mancate le scintille [VIDEO] Quanto è accaduto nel corso ... (notizie)

Ormai da circa un mese non si fa altro che parlare di quello che è diventato noto come il pandoro - gate , che ha investito come un fiume in piena ... (isaechia)

... qualunque movimento lo speaker faccia, è come avere un operatoreautomatizzato. Lenovo ... Milo Action Communicator Se hai già fattoo trekking in gruppo, sai che la parte peggiore della ...... Canottaggio; Vela; Nuoto e Pallanuoto e Pesca; Alpinismo e; Atletica, Ginnastica, Boxe; Tennis;... Sono previstiinterventi degli storici dei club sportivi internazionali nati dall'emigrazione ...Grande giornata delle ragazze jet azzurre nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Ha vinto, dopo la caduta di venerdi' nel superG, una commossa Sofia Goggia in 1.46.47. Per lei e ...Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca è tornata al successo nella specialità a lei più gradita e ...