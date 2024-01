VIDEO Napoli | negati striscioni per ultrà in rianimazione Il legale | “Ha il daspo | ma che c’entra?”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Oltre ilanche la beffa, si potrebbe dire. Perché il divieto di entrare allo stadio, dopo il tifoso, avrebbe colpito anche lo striscione per lui, oggi ricoverato in. “La misura è colma” scrive sui social Emilio Coppola, storicodi tantidel. L’avvocato, per una volta, mette da parte il suo aplomb. E si sfoga al termine di-Salernitana di questo pomeriggio. “Un figlio di questa città – spiega – lotta in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli e le due encomiabili curve provano a testimoniare la loro vicinanza alla famiglia ed al ragazzo in queste febbrili ore“. Gliazzurri “avrebbero voluto farlo sui gradoni, quei gradoni dove in tanti abbiamo conosciuto Gennaro”. Tuttavia, “gli ...