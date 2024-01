VIDEO – GOOOOOL Rrahmani! Maradona in delirio per il 2-1

(Di sabato 13 gennaio 2024) Rrahmani mette fine alla mini crisi del Napoli con un gol decisivo nel derby contro la Salernitana, ribaltando il vantaggio granata e regalando emozioni. Il Napoli ha superato una prova difficile nel derby contro la Salernitana, vincendo per 2-1 grazie al gol decisivo di Rrahmani all’ultimo respiro. La partita, disputata al, ha visto i granata andare in vantaggio con un gol straordinario di Candreva, ma il Napoli ha reagito, trovando il pareggio su rigore con Politano e chiudendo la partita con il gol vittoria di Rrahmani. La Salernitana è partita forte, mettendo pressione sulla difesa del Napoli. Gyomber ha cercato il gol dal limite, ma ha mandato il pallone a lato, mentre Tchaouna ha calciato centralmente senza preoccupare il portiere Gollini. Al 28° minuto, gli ospiti hanno preso il comando con un gol spettacolare di Candreva, che ha superato Politano e ha ...

Il suo gol ha portato il Napoli a vincere la partita, mettendo fine alla mini crisi della squadra.