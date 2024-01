Video Gol Mainz - Wolfsburg 1 - 1 | Cerny e Widmer Gli highlights

Dopo la sconfitta per 4 - 3 del suo Pescara nella partita di Serie C della scorsa settimana contro la Juve Next Gen, il tecnico abruzzese, Zdenek ... (247.libero)

La Premier League regala una partita spettacolare tra Newcastle e Manchester City , due squadre in corsa per le zone altissime della classifica. La ... (calcioweb.eu)

Nella gara della 17ª giornata di Bundesliga, l' Eintracht Francoforte vince per 0 - 1 in casa del Lipsia . Decide il gol di Knauff al 7'. Guarda il ... ()

Nella gara della 17ª giornata di Bundesliga, Colonia e Heidenheim pareggiano per 1 - 1. Decidono idi Selke e Beck. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella gara della 17ª giornata di Bundesliga, Mainz e Wolfsburg pareggiano per 1 - 1. Decidono idi Cerny e Widmer. Guarda ilcon gli highlights del ...Con i gol di Djuric e Ngonge, il Verona ritrova la vittoria e batte l'Empoli nella sfida salvezza del Bentegodi. Hellas avanti dopo appena 3', Shpendi spreca la chance per il pari 2' dopo. La ripresa ...Il Verona vince con l'Empoli una gara a forti tinte viola. Finisce 2-1 per gli scaligeri, successo firmato dalle reti di Djuric e Ngonge, in odore di cessione e con la Fiorentina tra le ...