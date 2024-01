VIDEO ? Monza-Inter | manca sempre meno | scelto il colore di maglia

(Di sabato 13 gennaio 2024)ormai pochissimo. I nerazzurri questa sera al Brianteo sfideranno la squadra di Palladino con calcio d’inizio alle 20.45. IL? Si avvicina, stasera alle 20.45 lo start al Brianteo. I nerazzurri, dopo la vittoria al cardiopalma contro il Verona, sono a caccia del secondo successo di fila del 2024 per poi volare a Riad in vista della Supercoppa italiana. Restano a stasera,ildella: l’giocherà in bianco. Ildi oggi è… #Forzapic.twitter.com/j1qqm5OkGk —(@) January 13, 2024...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Dalle 18 si gioca Verona - Empoli e dalle 20.45- Inter ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Napoli - Salernitana Avvio contratto e senza particolari emozioni. Al 29' magia di ......Milano ha ancora l'appartamento dai tempi dell'Inter e di averlo visto scaricare quintali di... la squadra capitolina potrebbe puntare su Palladino, che sta facendo molto bene a, dove ...Il Monza, che aveva sondato i rossoneri per il prestito del calciatore, non ha ancora deciso se affondare il colpo preferendo probabilmente calciatori più esperti. I prossimi giorni saranno decisivi.Arrivano aggiornamenti su Moise Kean, in uscita dalla Juventus e al centro di voci di mercato, accostato anche alla Fiorentina. Per Sportitalia la Fiorentina è in una fase ...