Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 13 gennaio 2024)DEL 13 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI SPINACETO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA PONTINA, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA CASTELNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E-TERAMO; RESTANDO SULLA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN CHIUSURA, PER I CANTIERI ATTIVI, RICORDIAMO CHE SULLA STRADA REGIONALE RACCORDO DI FIUGGI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL PROSSIMO 8 MARZO RESTERA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA ...