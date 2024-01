Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)DEL 13 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA DELL’APPIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLA STAZIONE DITIBURTINA, OGGI E DOMANI 14 GENNAIO PREVISTE MODIFICHE DI ORARIO CON POSSIBILI CANCELNI PER ALCUNI TRENI FRECCIAROSSA, FRECCIA ARGENTO E INTERCITY, E PER I TRENI DELLE TRATTE-NAPOLI-MINTURNO E ...