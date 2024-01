Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Errore: L'attributo resource non è valido.TG 12 GENNAIOREGIONALE 12 20 BENTROVATI DAL TG DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LARISOLTO L INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO COMUNQUE LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLASPOSTAMENTI MINIMI ANCHE SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA VIA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA TORRE GAIA E LA BORGATA FINOCCHIO IN PROVINCIA TRAFFICATI I CENTRI URBANI DI ALBANO LAZIALE ARICCIA E GENZANO DIPERCORENDO LA VIA APPIA TRASPORTO CAPITOLINO NELLA CAPITALE CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE SEDI TRANVIARIE DELLE LINEE 3 E 8. LA LINEA SINO ALLA METÀ DI FEBBRAIO È ...