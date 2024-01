Verona | Baroni | «Quando siamo uniti le difficoltà si superano»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le parole di Marco, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dagli scaligeri in casa contro l’Empoli Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Noiuna città bellissima e una società importante e vogliamo dare tutto, durante la settimana come in partita.c’è unità lesie la squadra mi ha sempre dimostrato questo. Ci serviva questa vittoria, per tanti motivi. E’ venuta con una buona prestazione, sono messaggi che diamo prima di tutto a noi stessi. Dobbiamo lottare, sappiamo che è durissima e ci saremo fino in fondo». PERIODO DIFFICILE – «Mi piace guardare le opportunità e non le, la ...