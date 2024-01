Vedere e Cancellare la cronologia di Youtube di ricerche e video visti

Leggi su navigaweb

(Di sabato 13 gennaio 2024)memorizza ie leeffettuate all'interno del sito. Questa forma di memorizzazione può essere vantaggiosa se dobbiamo ritrovare vecchie, titoli di canzoni ascoltate ma dimenticate,divertenti che avevamo visto ed anche per trovare velocementeche ci possono piacere. Gli utenti più attenti alla questione privacy potrebbero non apprezzare questa raccolta di informazioni, preferendo quindi usaresenza lasciare traccia deie delleeffettuate dall'app o dal sito.ha unache si può eliminare in qualsiasi momento, sia dal browser, sia dall'account Google associato al sito. Alla ...