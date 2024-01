Var | missione compiuta | sono aumentate le polemiche

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gennaio è il più crudele dei mesi per noi giornalisti sportivi. È il tempo degli inutili bilanci di metà stagione, dei campioni d’inverno che a fine anno chissà dove saranno, delle illusioni di calciomercato, del non sapere come riempire pagine web e cartacee senza le coppe europee e le Nazionali. Ma, ogni due anni, è il tempo della Coppa d’Africa, un torneo inutile giocato in stadi orrendi di cui però bisogna dire gran bene perché non sia mai che poi dicono che siamo razzisti. Il fatto è che quasi nessuno segue il calcio africano, quindi è il momento in cui il collega nerd che segue campionati esotici ha il suo quarto d’ora di gloria, e ci spiega che il terzino sinistro del Gambia non è male o ci racconta la storia di un centrocampista dello Zambia figlio di uno stregone che andava agli allenamenti da bambino camminando scalzo per 20 chilometri. Per fortuna ogni due anni si può ...