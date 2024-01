Vacanze sulla neve | il diktat per il 2024 è vestirsi chic

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Archiviate le festività natalizie, è tempo di(ma anche un solo weekend non è affatto male!). Come da tradizione, infatti, in concomitanza con l’arrivo della stagione più fredda dell’anno, ecco che il richiamo della montagna resta un cult per amanti dello sci come pure per gli appassionati della natura, dei paesaggi innevati e dell’aria pura… ed anche per chi ama il cibo tipico (frico, polenta, canederli, pizzoccheri ecc…). Che sia una località sciistica mondana (Cortina, Courmayeur, Sankt Moritz tra tutte), le Alpi, il Pollino, gli Appennini o altro, l’importante è partire, rilassarsi e divertirsi. E, non a caso, dal Gran Sasso a Roccaraso, da Madonna di Campiglio a Cervinia e così via, le città di montagna, proprio in questo periodo dell’anno, diventano luoghi di condivisione per sport, scoperte, socialità e vita ...