Usa e Gran Bretagna attaccano gli Houthi in Yemen Ora l' aggredito non ha più sempre ragione?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gli Usa e lahanno attaccato gliin. In questo caso naturalmente non vale la regola secondo cui "ci sono une un aggressore e l'ha". Perché in verità la regola, non detta ma operativa, è quella secondo cui gli Stati Uniti e i loro alleati

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire ... (feedpress.me)

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

A parte le tensioni con la Cina, queste elezioni si basano inparte su questioni interne, come ...sulle elezioni di Taiwan (e perché vedremo qualcosa di simile anche per le Europee e quelle) ...Infatti, in quel contesto,Bretagna hanno attaccato gli Houthi nello Yemen, mentre la Ue ipotizza di inviare 3 navi da guerra inmissione navale nel Mar Rosso, favorite anche dalla reale ...ESTERI. E adesso Dopo che gli Houthi dello Yemen, per mesi, hanno minacciato con le armi il traffico navale commerciale nel Mar Rosso e in particolare nello stretto di Bad al-Mandeb, sequestrando una ...La notizia è emersa ieri dall’agenzia di stampa Reuters, secondo cui l’Italia avrebbe rifiutato di prendere parte agli attacchi condotti da Usa e Regno Unito. Un’indiscrezione che poche ore dopo fonti ...