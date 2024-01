Uomo investito da treno | era un rider di 50 anni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata identificata la persona investita e uccisa da undella Circumvesuviana ieri sera nella zona di un passaggio a livello, che l’avrebbe attraversato nonostante (come sostenuto dall’Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee vesuviane) fossero in azione i segnali luminosi ed acustici che segnalavano l’arrivo di un convoglio. Si tratta di Raffaele Acampora, 50di Sant’Antonio Abate. Da ciò che si apprende la vittima sarebbe unaddetto alle consegne a domicilio. Sul caso indaga la Procura di Nocera Inferiore, visto che la zona dove è avvenuto l’investimento, compresa tra le stazioni di San Pietro e Cangiano della tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, ricade nel territorio salernitano della città di Scafati. Intanto da Eav fanno sapere che “la tratta ...

È un rider 50enne di Sant'Antonio Abate l'uomo morto da un treno della Circumvesuviana, tra le fermate di San Pietro e Cangiani nel comune di Scafati al confine tra le province di Napoli e Salerno. Secondo i primi riscontri Raffaele ...