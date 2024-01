Uomini e Donne | Sergio Berni arriva per corteggiare Ida Platano e la ex compagna lo sbugiarda sui social

Leggi su isaechia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, 12 gennaio, per la tronista Idasono scesi due nuovi corteggiatori, Giuseppe e. Il primo ha 52 anni ed è un preparatore atletico e massaggiatore sportivo, separato da nove anni e con una figlia di venti. Durante la sua presentazione, l’uomo ha voluto fornire il suo parere sul corteggiatore Mario Cusitore dicendo: “Ha dimostrato di essere un po’ narcisista, un po’ megalomane. Non voglio offenderlo, ma è quello che èto a me. Si mette sempre in una posizione di difesa e questo non è bello perché è venuto qui con un ruolo, come sono venuto io e come sono venuti gli altri,“. Il secondo,, ha 38 anni ed è un ingegnere industriale. Anche lui è padre e nel corso della sua ...