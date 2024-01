Una bestemmia clamorosa al microfono | Virginia Raffaele | la gaffe pazzesca

(Di sabato 13 gennaio 2024) Comica, imitatrice e conduttrice,ha scoperto le proprie doti da giovanissima. Vissuta al luna park di famiglia, ha raccontato un aneddoto proprio sulla sua vita tra le giostre: "Montarono un palco ma i miei non mi permisero di salirci finché approfittando della loro distrazione salgo, prendo ile tiro giù una… Parte una risata collettiva, ovviamente i miei non si potevano arrabbiare, io l'avevo sentita lì da qualcuno. Fu un inizio molto rock 'n roll". Una passione, quella per il palco, che lanon ha mai abbandonato. Oltre al teatro, da venerdì 12 gennaio, la comica è impegnata in un programma tutto suo: Colpo di Luna. Una trasmissione in onda su Rai 1 nella quale non si è dimenticata le tanto amate imitazioni. Nella primissima ...

La replica: "Questa non è la televisione del Vatican" Per Francesco Paolantoni, che ha commentato l'accaduto su Fanpage , "è stato un gioco, non abbiamo detto", sottolinea l'attore ...Va ricordato che per ogni lega cui si partecipa, bisogna crearesquadra ad hoc : perciò, quando ... Non ci sono però solo i bonus, ma anche i malus : per esempio, chifa perdere 66,6 ...Acca Larenzia. È mai possibile che a quasi ottant’anni dalla fine della guerra, dall’avvento della Repubblica, cioè della democrazia, dalla drammatica e definitiva sconfitta del nazismo e della sua id ...Sarri esulta per il derby vinto a Mediaset: “Dall’immagine che ho visto io è rigore, un colpo abbastanza netto senza andare vicino al pallone. #Orsato al VAR è rimasto 8 secondi, si è reso conto che e ...