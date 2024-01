“Un volo di cinquanta metri” | ciclista ucciso così da un’auto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una notte tragica ha scosso la tranquilla comunità di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo. Undi 52 anni, residente nel paese, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’incidente è avvenuto quando una Peugeot GT, guidata da un giovane di 21 anni, ha colpito l’uomo che si trovava in bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura procedeva a una velocità elevata quando ha investito il. L’impatto è stato talmente forte da far volare la vittima a oltre 50di distanza dal punto dell’incidente. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Peugeot, rimasto illeso, è stato preso in custodia dagli agenti della Polstrada e trasportato in ospedale per gli accertamenti sull’uso di sostanze alcoliche o ...