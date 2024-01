Un patrimonio del nostro Paese | compleanno del Tg5 | l' orgoglio di Pier Silvio Berlusconi

(Di sabato 13 gennaio 2024) Oggi, sabato 13 gennaio, per Mediaset è una data importante: il Tg5 infatti compie 32 anni. Una ricorrenza, quella deldel tiggì della rete ammiraglia del Biscione, commentata anche da, amministratore delegato Mediaset. "Il Tg5 compie 32 anni. Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg e al direttore Clemente Mimun. Il Tg5 è undel, riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell'informazione italiana", ha premesso. E ancora: "Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni lo hanno reso un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un ...

Un grido di giubilo si è levato giorni fa in Italia: e non per la vittoria della Nazionale di calcio. Lo ha suscitato il riconoscimento che l’ Unesco ... (ilfattoquotidiano)

Di vite ne ho avute tante, a 56 anni ne inizierò una nuova in cui potrò disporremio. Ora ho una famiglia, i padri cercano di rendersi autonomi. La mia quota - annuncia Vacchi - è ...I Musei sono organizzazioni, spesso pubbliche, talvolta statali, in pochissimi casi parzialmente autonome, che perseguono un'ampia serie di obiettivi che spaziano dalla conservazione...NARDO' - C’è un nuovo murales in città ed è quello realizzato dai giovani lupetti del branco “Roccia della Pace” del Gruppo Scout AGESCI Nardò 1. L’opera di street art si trova in via Cirillo, sul mur ...AGI – Le disuguaglianze dei redditi italiani sono cresciute a favore dell’1% più ricco che, in proporzione, paga meno tasse rispetto al restante 99% dei contribuenti. Lo dimostra uno studio congiunto ...