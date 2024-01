Un panama bianco sui sentieri desolati d’America Paesaggi con Mari

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) C’è che ho contratto un debito non da poco con l’artista ed editore Michele Lombardelli (nato a Cremona nel 1968). Un paio di mesi fa me ne stavo difatti rincantucciato nella stanzetta di Cinecittà, dove sorge la Casa del “Grande Fratello”, quando da casa mia mi arrivarono un mucchietto di libri delle edizioni piacentine curate da Lombardelli, uno che il mestiere di editore lo aveva imparato dal grande Vanni Scheiwiller. Erano libri che avevano tutti un’aria assieme prelibata e spartana. Più di ogni altro quello datato 2021 e sul cui titolo in inglese – Desertions with Enzoin America – compariva il nome di Enzo, un nome al cui fascino mai riesco a sottrarmi. Era in buona sostanza un libro di fotografie (a colori) scattate dall’agguerritissima fotografa milanese Giovanna Silva lungo iinusuali e abbandonati ...