Un errore | Facebook chiude il profilo dell’Accademia della Crusca | cosa è successo

Ci ha messo tre settimane a tornare visibile, il profilodell'Accademia della Crusca, oscurato dal 21 dicembre "probabilmente per un. O almeno così ci hanno riferito via mail quelli di Meta che, dopo le nostre continue segnalazioni, ci hanno ...Ma forse l'è stato di qualche algoritmo di. Un episodio simile era già successo il 23 giugno 2023 , ma in quell'occasione la paginaera stata ripristinata in 48 ore. Ad oggi ...Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...di Sergio Profeti SIENA Sarebbe un errore, anzi lo è, la non iscrizione del Palio nell’elenco regionale delle ’manifestazioni storiche’, anche in... Sarebbe un errore, anzi lo è, la non iscrizione del ...