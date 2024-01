Ultime Notizie Roma del 13-01-2024 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con la Ester in apertura gli Stati Uniti Hanno lanciato una volta che incontro obiettivi nello Yemen a rilanciare le azioni di Washington nel golfo è stata la CNN L’obiettivo della nuova operazione secondo quanto invece scrive New York Times e sarebbe stato un impianto radar nel paese una fonte del fegato il nuovo attacco intende limitare la capacità dei livelli di mettere nel mirino le navi in transito nel Mar Rosso completando le operazioni di bombardamento iniziate venerdì faccio chi tira una nota per ribadire che il governo appoggia pienamente porti dei paesi membri delle Nazioni Unite per assicurare la libera e sicura navigazione nelle acque del Mar Rosso Italia si legge sostiene le operazioni dei paesi alleati che hanno il diritto di difendere le proprie imbarcazioni degli interessi e ...