Ultime Notizie Roma del 13-01-2024 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giulia del rinnovamento degli Esteri in apertura di giornale ma vorrei Dario degli Stati Uniti contro un altro sito controllato dalle ribelli nello Yemen Che secondo quanto riferito metteva a rischio il transito delle navi mercantili nel Mar Rosso l’attacco è stato effettuato una nave da guerra statunitensi utilizzando missili Tomahawk ha fermato il comando centrale degli Stati Uniti si è trattato di un azione progettata per ridurre la capacità di attaccare navi marittime comprese quelle commerciali andiamo in Taiwan in corso lo spoglio elettorale delle presidenziali un voto ad alto rischio che determinerà la direzione delle relazioni con la Cina non che la stabilità regionale persino globale La contesa e storica Latina considera Taiwan alla sua provincia ...