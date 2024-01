Ultime Notizie Roma del 13-01-2024 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il portavoce degli ultimi Mohamed abdul-salam ha detto l’agenzia Reuters che gli attacchi statunitensi allo Yemen compreso l’ultimo contro una base militare a Satana non hanno alcun impatto significativo sulla cappa del gruppo di continuare a impedire alle navi affiliati Israele di attraversare il Mar Rosso e il Mar Arabico omicidio di un quattordicenne nel comune di Montecompatri Stiamo alle porte diil minorenne di rumena è stato colpito da diversi proiettili alle 3 di notte mentre si trovava sulla via Casilina all’altezza del parcheggio del capolinea della metro C Pantano non si esclude una lite tra due gruppi rivali per questioni di droga urne chiuse a Taiwan in corso 19 milioni 300.000 di elettori chiamati a votare per l’elezione del nuovo ...