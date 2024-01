Ultime Notizie Roma del 13-01-2024 ore 11 | 10

(Di sabato 13 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio La guerra è cliente in apertura gli Stati Uniti Hanno lanciato nuovo attacco contro gli utili lo ha confermato lo stesso comando militare centrale americano e forza americano infettato un attacco contro un sito radar nello Yemen intorno alle 3:45 ora locale di oggi sabato era un 1:45 in Italia si tratterebbe quindi di un’infrastruttura strategica secondo quanto si è appreso l’esercito americano avrebbe Infatti colpito un obiettivo che metteva a rischio le navi commerciali nel Mar Rosso Il presidente Joe biden era stato chiaro ci sarebbero stati i nuovi attacchi colore ribelli non avessero fermato il fuoco nel Mar Rosso da mesi Rivelli armati dello Yemen stanno infatti ostacolando il passaggio di azioni o c dentali in quella zona e risposta la guerra Gaza dura la ...

Friulano minacciato da due calciatori in una ...Il Napoli, a secco di gol in cinque dellesei partite, non segna da tre turni e ha incassato ... Si attendonoda Kvaratskhelia che non segna da quasi un mese, si punta molto sulla ...Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto alla settimana precedente (38.737).