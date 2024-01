Ultime Notizie Roma del 13-01-2024 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da aprile urne per scegliere un nuovo presidente del nuovo Parlamento in un voto ad alto rischio che promette di irradiare i suoi effetti a livello globale le lezioni sulla isola di formosa in oltre 18 Mila e 6 G determina la direzione delle relazioni con Pechino e la stabilità regionale ma soprattutto l’equilibrio tra Cina e Stati Uniti le urne si sono aperte alle 8 locali luna in Italia e si chiudono alle 16 con i risultati che saranno chiari poi in serata le presidenziali sono inedita gara atleti favorito e William light.in.the del Partito Democratico progressista attuale vicepresidente i suoi studenti sono Yuki il candidato di nazionalisti Women tang e del Conway e del Partito Popolare sono 19 milioni e mezzo di elettori chiamati rinnovare anche il Parlamento lowan ...