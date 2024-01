Ultime notizie dal mondo Nuovo raid Usa contro gli Houthi in Yemen Oggi ministro Esteri francese a Kiev

Non solo: non è la prima volta, "altri commercianti ci hanno poi informato che in questesettimane tante attività hanno subito furti simili nostro". Non u fatto anomalo, insomma, non è un caso ...... è rimasto confinato quasi sempre oltralpe, il gelo ha raggiunto solo nelleore anche il ...(Web Info) TI RICORDI COSA È SUCCESSO L'ANNO SCORSO A GENNAIO Ascolta il podcast con leda non ...Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto alla settimana precedente (38.737). I ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2024 si registrano 20.945 nuovi casi positivi con una variazione di -45,9% rispetto alla settimana preceden ...