Ufo | il Cun | negli anni ’30 in Italia già si studiavano i “Velivoli non convenzionali”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un team tecnico-scientifico avrebbe iniziato a studiare il fenomeno dopo lo schianto di un oggetto non identificato in Lombardia, 14prima dell'Ufo crash di RoswellUsa "L'ufologia è nata ine nonUsa". Lo rivendica il Cun, Centro Ufologico Nazionale, secondo il quale "'30 il governo fascista, su indicazione

C'è una bella e curiosa novità che mi è stata segnalata da Vladimiro Bibolotti dele che passo alla vostra attenzione. Al "Portale storico della Presidenza della Repubblica" è ...dedicati agli. ...in Italia: i dati del. Cosa ci sarà sul sito suglidel Pentagono. Sul nuovo sito internet lanciato dal Pentagono saranno a disposizione video e fotografie, oltre alle risposte alle ...Team tecnico-scientifico avrebbe iniziato a studiare il fenomeno dopo lo schianto di un oggetto non identificato in Lombardia, 14 anni prima dell'Ufo crash di Roswell negli Usa ...