UFFICIALE ? Un Primavera dall’Inter al Sassuolo | c’è il comunicato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Inter ehanno chiuso il trasferimento di un giovanenerazzurro, che passa a titolo definitivo alla società neroverde.? “L’U.S.Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato per la formazione: Gabriele VEDOVATI (’05, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal FC Inter. Fabrizio FONTANA (’05, difensore): ceduto a titolo di prestito all’Aglianese. Andreas IOANNOU (’05, difensore): ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio. Lazar ZAKNIC (’04, difensore): ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Calcio 2023 - 2024 Non è ancorama i bene informati parlano di dirittura d'arrivo per Mohamed Seck alla Roma, decisa a rinforzare la suacon l'ingaggio di un nuovo giovane. Il giovane italiano di origini ...Per il giocatore di origini albanesi i nerazzurri avevano bruciato la concorrenza internazionale nel 2021, prelevandolo dallo Shamrock Rovers , adesso si unisce alla squadradi Guidi a ...Pareggio per la Primavera di Giampaolo nella trasferta di Pisa. Ecco il tabellino del match, ripreso dal sito ufficiale biancorosso. La Primavera biancorossa guidata da mister ...Dopo il comunicato del Verona, anche per la Fiorentina ovviamente arriva l'ufficialità dell'operazione Faraoni, arrivato ieri sera a Firenze, con la formula del prestito con diritto ...