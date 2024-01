Udinese | Cioffi | 'Settimana iniziata con rabbia Voci su Samardzic? Ci disturbano'

(Di sabato 13 gennaio 2024) Prima della partita in casa della Fiorentina, Gabriele, tecnico dell', ha parlato così in conferenza stampa: SULLA SQ...

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Udinese Lazio : le scelte di Cioffi e Maurizio Sarri sul match di oggi Per il match di oggi tra ... (calcionews24)

"La settimana è cominciata con rabbia sana per la sconfitta contro la Lazio secondo me immeritata . La competizione si è alzata con il rientro di tre ... (247.libero)

... a beneficio di amici e parenti, cuiha risposto con una battuta: "Fortunatamente a Firenze ... Devono dare tutto fino all'ultimo minuto con la maglia dell'e lo sanno". . . 13 gennaio 2024...La Fiorentina apre il suo girone di ritorno davanti al pubblico del Franchi dove ospiterà l',... I bianconeri con l'arrivo disono in leggere ripresa, come dimostra la bella vittoria contro ...Prima della partita in casa della Fiorentina, Gabriele Cioffi, tecnico dell`Udinese, ha parlato così in conferenza stampa: SULLA SQUADRA - `La settimana è co.'La Fiorentina è battibile come tutte le squadre' UDINE (ITALPRESS) - 'La settimana è cominciata con sana rabbia per la sconfitta con la Lazio'.