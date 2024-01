Udinese | Cioffi | ripartire da sconfitta immeritata con la Lazio

(Di sabato 13 gennaio 2024) "La settimana è cominciata con rabbia sana per lacontro lasecondo me. La competizione si è alzata con il rientro di tre giocatori e, di conseguenza, tutto viene più forte".

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Udinese Lazio : le scelte di Cioffi e Maurizio Sarri sul match di oggi Per il match di oggi tra ... (calcionews24)

a beneficio di amici e parenti, cui ha risposto con una battuta: "Fortunatamente a Firenze ... Devono dare tutto fino all'ultimo minuto con la maglia dell'Udinese e lo sanno". E' un'Udinese a caccia di riscatto quella che sfiderà domani pomeriggio alle 18 la Fiorentina. L'Udinese potrà nuovamente fare affidamento di Keinan Davis e Brenner oltre al rientrante Jordan Zemura. 'La Fiorentina è battibile come tutte le squadre'. Il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di domani.