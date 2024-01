Ucraina | si ferma il flusso delle armi dagli Usa La preoccupazione di Zelensky

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 13 gennaio 2024) La situazione insi fa sempre più tesa, con le speranze di ricevere nuove forniture militari da parte dei partner occidentali che si assottigliano sempre più. Il Congresso americano sembra essere in una fase di stallo, non sbloccando le richieste di fondi presentate dalla Casa Bianca per sostenere l', mentre il conflitto entra in una fase più dura con l'arrivo del gelo invernale.Eloquente il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby: "L'assistenza che abbiamo fornito all'si èta, mentre la Russia sta intensificando i suoi attacchi: è fondamentale che vengano approvati nuovi finanziamenti" a favore di Kiev. Questa dichiarazione evidenzia l'urgenza di una risposta immediata da parte degli Stati Uniti per sostenere l'in un momento così ...