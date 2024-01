Ucraina | Londra aiuta Zelensky ma Kiev ha bisogno di armi Usa

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'firma un accordo con il Regno Unito e si assicura il sostegno militare di. A, però, per tenere testa alla Russia nella guerra in corso da quasi 2 anni serve l'aiuto sostanziale degli Stati Uniti. Da Washington, però, non arrivano segnali. La Casa Bianca nelle ultime 24 ore ha annunciato lo stop all'assistenza: non ci sono fondi e bisogna aspettare la fumata bianca al Congresso, dove una pattuglia di repubblicani al Senato finora ha detto no al nuovo pacchetto. Leper il paese guidato dal presidente Volodymyrsi inseriscono in una partita interna più ampia, in un braccio di ferro che prosegue mentre sullo sfondo il peso delle elezioni 2024 è destinato ad aumentare giorno dopo giorno. I democratici della Camera hanno ...