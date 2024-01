Ucraina | attacco russo su vasta scala | missili su Kiev

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le forze armate russe hanno lanciato unstico sucontro l’. Lo rende noto l’aeronautica militare disu Telegram, mentre il Kyiv Independent parla di allarmi aerei che risuonano in tutto il Paese.ipersonici Kinzhal sono stati lanciati verso diverse regioni dell’compresa la capitale, abbattuti dalla contraerea. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro un avamposto degli Houthi in Yemen. Lo riferiscono due funzionari Usa all'Associated Press.Nuovo raid aereo sferrato dalla Russia a Kiev nella notte: la Capitale dell'Ucraina è stata colpita dai missili di Mosca ...