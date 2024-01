Ucciso a 14 anni a colpi di pistola in un parcheggio della metro vicino Roma

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un giovane di 14è statod’arma da fuoco nelfermatapolitana Pantano, a Montecompatri. Alle 3 di notte il 118, i carabinieri e il pm di Velletri, che indaga per competenza territoriale. Secondo le prime informazioni il ragazzo ha la cittadinanza romena. Tra le prime ipotesi c’è quella di una lite tra due gruppi di giovani sfociata in tragedia. Leggi anche: Olindono e Rosa Bazzi: il mistero delle prove distrutte nella strage di Erba Pistoia, il mistero sull’omicidio di Alessio Cini: chi hail 57enne e gli ha dato fuoco lo conosceva? Trentino, uccide la compagna e poi si toglie la vita: la coppia aveva tre ...

... detenuto nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di averl'ex fidanzata Giulia ... Nella stessa cella di Turetta c'è un detenuto di 60. È lui a tenerlo d'occhio, mentre i genitori non ...Un ragazzo romeno di 14è statoa colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Il ragazzo, identificato come Ivan Alexandru, è stato trovato ...Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco un ragazzino 14enne. L’omicidio deI giovane Ivan Alexandru, di origini romene, è avvenuto intorno alle 3 a Roma, nel parc ...Roma, 13 gen. – Sparatoria con omicidio nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano su via Casilina. La vittima è un ragazzino di 14 anni, di nazionalità romena. Il 14enne è st ...