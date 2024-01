Tutto quello che c' è da sapere sulle elezioni a Taiwan

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dongsuan!, gridano iesi negli ultimi eventi elettorali dei tre partiti candidati alleche si terranno a Taipei sabato 13 gennaio. In cinese significa “aglio congelato”, ma nel dialettoese hokkien significa anche: essere eletto. Sin dall’inizio della campagna elettorale i comizi nella capitale Taipei si sono trasformati in feste colorate piene di gadget, bande di musicisti e ballerini e cantanti sul palco a supporto dei candidati. In tutta l’isola si percepisce l’entusiasmo democratico per lein un paese che secondo Freedom house è uno dei più liberi e con una delle democrazie più vibranti dell’Asia. Il 13 gennaio dalle otto di mattina alle 16 (ora locale) quasi 20 milioni di elettori si recheranno alle urne per le presidenziali e e il rinnovo del Parlamento, con i risultati attesi in ...