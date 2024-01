TS – Perin profeta su… Milik | Yildiz ringrazia McKennie | Juve | momento magico!

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 gennaio 2024) 2024-01-13 10:55:05 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Cresce l’entusiasmo in casa: i bianconeri hanno chiuso il girone d’andata a due punti dalla capolista Inter e in settimana hanno conquistato il pass per le semifinali di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Lazio, vittoriosa per 1-0 nel derby grazie al rigore di Zaccagni, battendo con un netto 4-0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Quinto successo consecutivo per i ragazzi di Massimiliano Allegri, protagonisti di una prima parte di stagione super. Al giro di boa la Signora ha conquistato 46 punti, frutto di ben 14 vittorie, quattro pareggi e un solo ko, quello al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Reduce da 16 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 3 pareggi), Madama ha poi la seconda miglior difesa (alle spalle dell’Inter) con ...