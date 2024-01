Trump porta guai a Salvini e Meloni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis. Arrivano le primarie repubblicane dal 15 gennaio in Iowa e con esse arriva una domanda grande come una cosa anche per i repubblicani di oltre oceano, compresi quelli italiani: che si fa con? La prima che si fa è di origine tecnica e legale: sarà possibile percompetere alle primarie nonostante attualmente sia stato escluso per via giudiziaria dal Maine e dal Colorado? La seconda che si fa è di origine politica: sedovesse andare bene alle primarie, i partiti di destra in Italia continueranno a ignorarlo, come fatto finora, o torneranno a essere suoi follower, sposando le sue idee comprese quelle sull'Ucraina, da cuivuole disimpegnarsi? ...

