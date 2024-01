Truffe a Cislago | falsi letturisti dei contatori derubano gli anziani

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si presentano alla porta spacciandosi peraddetti dell’acqua che devono controllare i, la più classica delle tecniche di truffa, riuscendo così a derubare gli. Sono stati messi a segno in questo modo, a, diversi furti. Nota dell’amministrazione mette in guardia Inevitabile che, col passaparola, si diffondesse un certo allarme: l’amministrazione comunale ...

... volti ad illustrare i vari casi dipiù comuni. Per necessità contattiamo immediatamente: - ... 112 - Caserma Carabinieri di: 0296382263. - Caserma Carabinieri di Saronno: 0296367000. ...Si presentano alla porta spacciandosi per falsi addetti dell'acqua che devono controllare i contatori, riuscendo così a derubare gli anziani.