Trionfo Goggia nella discesa libera di Altenmarkt | Nicol Delago terza | festa Italia

12.42 Sci,Altenmarkt:in libera Sofiaconferma ad Altenmarkt che è lei la donna da battere in discesa. Dopo l'uscita nel SuperG di sabato, la bergamasca (24ma vittoria in carriera) riparte alla grande ...12.42ltenmarkt:in libera Sofiaconferma ad Altenmarkt che è lei la donna da battere in discesa. Dopo l'uscita nel Superg di sabato, la bergamasca (24ma vittoria in carriera) riparte alla grande ...Finalmente Goggia. Su una pista di brutti ricordi Sofia libera l'urlo e conquista il primo successo stagionale in discesa. Ci era già andata vicina a St. Moritz (seconda) e in Val d'Isere (quarta), og ...Finalmente Goggia. Su una pista di brutti ricordi Sofia libera l'urlo e conquista il primo successo stagionale in discesa. Ci era già andata… Leggi ...